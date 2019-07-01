ليوناردو ينضم لمعسكر الوحدة في هولندا اليوم

يلتحق البرازيلي ليوناردو دي سوزا محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة اليوم بمعسكر الفريق الإعدادي الخارجي للموسم الجديد، والذي يقام بمدينة جيلز بهولندا، ويختتم يوم 20 يوليو الجاري.

سينضم ليوناردو إلى تدريبات الفريق اليوم. يذكر أن تأخر اللاعب عن الانضمام الى معسكر العنابي الذي انطلق الأسبوع الماضي جاء لظروف عائلية، ومنح اللاعب الإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي موريس شتاين، وبانضمام ليوناردو اكتملت قائمة العنابي التي تضم 25 لاعباً، بعد انضمام إسماعيل مطر قائد الفريق ومشاركته في التدريبات في الأيام الماضية.

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من جهة أخرى، يخوض الوحدة مساء اليوم أولى تجاربه الودية بمعسكر هولندا مع أحد الفريق المحلية، وكان الجهازان الإداري والفني للوحدة أعلنا عن خوض الفريق 6 مباريات ودية خلال المعسكر وأعلن الجهاز الإداري عن 4 منها، على أن تكون المباراة الثانية أمام فريق اف سي توينتي الهولندي يوم الجمعة المقبل، أما الثالثة فستلعب أمام فريق في في فينلو يوم 9 يوليو الجاري، والودية الرابعة أمام أحد الفرق المحلية الهولندية لم يحدد طرفها بعد. الجدير بالذكر أن العنابي أدى 5 تدريبات في معسكر هولندا، حرص من خلالها مدربه الجديد على الوقوف على مستويات اللاعبين البدنية والفنية، وتميزت التدريبات بحماس عال من جميع اللاعبين، وأصبح الفريق جاهزاً لخوض الودية الأولى على أن يتواصل برنامج المعسكر على حسب ما هو مقرر من قبل الجهاز الفني.

وكان الهولندي شتاين المدرب الجديد للوحدة أكد في المؤتمر الصحفي قبل السفر إلى هولندا أن جميع المباريات الودية التي يخوضها العنابي في المعسكر ستكون متدرجة المستوى، رغبة منه في رفع معدل اللياقة البدينة والفنية وصولاً إلى أعلى المستويات قبل لقاء النصر السعودي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا في الرياض.

كما أعلن الجهاز الإداري للوحدة أن جدول المباريات الودية في المعسكر قابل للتغيير على حسب رؤية وبرنامج المدير الفني للفريق، ومن المتوقع خوض الوحدة مباريات ودية إضافية في حال طلب المدرب ذلك خلال فترة المعسكر.