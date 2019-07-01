محمد شاكر: قميص «الزعيم» غير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أبدى المدافع الدولي الشاب محمد شاكر سعادته بارتداء قميص العين بعدما انتقل إله قادماً من عجمان لمدة خمسة مواسم، حتى 2024، وتم منحه القميص رقم 4.

وقال شاكر صاحب 22 عاماً: «لن أذيع سراً إن قلت لكم بأنني لم أتوقع يوماً أن أنضم إلى العين الذي يتمتع بخصوصية تجعله مختلفاً عن كافة الأندية الإماراتية، وأحمد الله،الذي وفقني في الانتماء لهذا الكيان». وحول العروض التي حصل عليها أثناء مرحلة المفاوضات مع العين،قال: «الطموحات الكبيرة التي أسعى إلى تحقيقها في عالم كرة القدم لا يمكن أن تتحقق إلا باختيار عرض العين، لأنه كما ذكرت لكم مختلف عن كافة الأندية».

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وأضاف: «يكفي أن العين أحد أبرز أندية القارة الآسيوية وصاحب أكبر رصيد من البطولات محلياً، بالإضافة إلى إنجازاته غير المسبوقة، وآخرها الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018».

وعن استدعائه أخيراً لقائمة منتخب الإمارات، قال: « أعتبر عام 2019 استثنائياً بالنسبة لي ولا يمكن أن يسقط من ذاكرتي، لأنه شهد استدعائي لقائمة المنتخب لأول مرة وانضمامي إلى نادي العين».

وأكمل: «عندما يكون سقف طموحاتك مرتفعاً، وتتطلع إلى التتويج بجميع البطولات المحلية وتعزيز رصيد إنجازاتك ببطولة قارية، وظهور عالمي مشرف، فلن تجد أي فريق يقودك إلى تحقيق أهدافك سوى العين، لذلك فضلت عرض العين النادي الكبير على جميع العروض».