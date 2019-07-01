الديوانية يهزم الكرخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز فريق الديوانية على فريق الكرخ بهدف دون رد، ضمن الجولة ال 34 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وسجل هدف المباراة الوحيد ميثم جبار لاعب الكرخ، بالخطأ في مرمى فريقه.

وضمن الجولة ذاتها تقام اليوم ثلاث مباريات، إذ يقابل فريق السماوة ضيفه نفط الجنوب، بينما يلتقي فريق الطلبة مع ضيفه فريق الصناعات الكهربائية، وأخيراً يلعب نفط ميسان مع ضيفه الزوراء.

من جانب آخر، جددت إدارة نادي نفط الوسط العراقي، تعاقدها مع مدرب فريقها الكروي الأول راضي شنيشل، لمدة موسم آخر مع طاقمه الفني، وقال مشرف الفريق وعضو الهيئة الإدارية فراس بحر العلوم، إن إدارة نفط الوسط قررت تجديد عقد مدرب فريقها الكروي الأول راضي شنيشل لموسمين، مع استقطاب مدرب لياقة بدنية محترف، وأكد أنه تم الاتفاق مع المدرب شنيشل، على أن يكون التوقيع الرسمي خلال أيام.