زورق «أبوظبي 35» ملك السرعة في مونديال الفورمولا2

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلق فريق أبوظبي الإماراتي بإنجاز جديد بعد أن أبدع بإحراز المركز الأول والزمن الأسرع في سباق أفضل زمن ضمن منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2 والتي تقام في مدينة كوناس الليتوانية، وتمكن زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي من إحراز الزمن الأسرع بزمن قدره 45:46 ثانية، وحل ثانياً زورق النرويجي توبايس مونتي كاسي بزمن قدره 45:72 ثانية، وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاجز بزمن قدره 45:87 ثانية، في حين حل في المركز الخامس زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زيندربنجن والذي يشارك للمرة الأولى في المنافسة.

وكان زورق «أبوظبي 36» بقيادة راشد الطاير قد تعرض لحادث انقلاب بسيط في التصفية الثانية من السباق، وبعد أن كان ثانياً من خلال المنافسة، ولكن تعرضه لبعض الرياح أدت إلى خروجه من التصفية الثانية.

وكانت تصفيات أفضل زمن قد بدأت بمشاركة 26 زورقاً جرى تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، حيث نجح القمزي في تصدر المجموعة الخاصة به، وتأهل للمرحلة الثانية 15 زورقاً من المجموعات الثلاث، والتي تصدر فيها القمزي السباق أيضاً، قبل الانتقال للمرحلة الأخيرة والحاسمة والتي تأهل إليها عشرة زوارق استطاع القمزي الوصول من خلالها للمركز الأول، وكانت المنافسة على أشدها بينه وبين النرويجي توبايس والألماني ستيفان، حيث إن فوارق الزمن ضئيلة جداً بين الثلاثة، وهي أجزاء من الثواني فقط.

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وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي أن زورق «أبوظبي 35» قد حقق المطلوب منه في سباق الزمن الأفضل بالحلول في المركز الأول والانطلاق في المقدمة، وقال: «يعتبر سباق السرعة دائماً مفتاحاً مهماً للفوز في السباق الرئيسي، وقد قطع القمزي الصغير مشواراً كبيراً نحو إحراز اللقب في السباق الرئيسي للجولة، سيكون سباقاً قوياً ومثيراً بين كافة المشاركين والأبطال ونتمنى له التوفيق».

وعن خروج زورق الطاير في سباق الزمن، أكد الرميثي مشاركته مجدداً في السباق الرئيسي خاصة بعد إصلاح الزورق الذي تعرض لأضرار طفيفة جداً، وقال: «سيشارك الطاير في السباق الرئيسي، وسيسعى إلى أن يعوض ما فاته في سباق السرعة، خطأ بسيط تسبب في خروجه وحالة المناخ لعبت دوراً في ذلك، ونتمنى أن يوفق في الحصول على مركز أفضل في السباق الرئيسي».

وسجل منصور المنصوري قائد زورق «فيكتوري 27» زمناً قدره 49:40 ثانية هي إجمالي الفترة الزمنية التي استغرقها على متن الزورق لقطع لفة السباق الواحدة التي تبلغ 2000 متر في جائزة ليتوانيا الكبرى للزوارق السريعة، واحتل المنصوري المركز الثالث عشر في الترتيب العام لتصفيات سباق الزمن (المجموعة سي) بعدما اجتاز المرحلة الأولى وتأهل للمرحلة الثانية قبل الختامية التي جمعته مع 15 زورقاً، لكن 49:40 لم تسعفه لبلوغ التصفيات الحاسمة في المرحلة الثالثة مع 10 زوارق أخرى.

وسجل زميله بالفريق أحمد الفهيم قائد زورق «فيكتوري 4» توقيتاً بلغ 48:88 ثانية في المرحلة الأولى ضمن (المجموعة إيه) القوية، ولكنه لم يتمكن من بلوغ المرحلة الثانية ليكتفي بالمركز التاسع عشر من بين 27 زورقاً مشاركاً في ظهوره الأول في منافسات هذه البطولة العالمية.