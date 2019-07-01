أبياه: التعادل غير عادل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا أنهم لم ينجحوا في ترجمة الفرص التي لاحت لهم في مواجهة الكاميرون إلى أهداف، مشيراً إلى أن المنافس لا يستحق التعادل.

وقال أبياه: «كرة القدم الحديثة لا تدور حول الفرص ولكن تعرف لغة الأهداف فقط».

وأضاف: «التعادل غير عادل لكن في النهاية النتيجة السلبية حسمت اللقاء».