المدرب كاميلي يباشر مهامه مع فريق خورفكان

أكمل نادي خورفكان الصاعد حديثاً لدوري الخليج العربي تعاقده الرسمي مع البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة والإمارات سابقاً لقيادة «نسور الخور» في الموسم الكروي المرتقب 2019-2020، وأمس تم توقيع العقد مع المدرب البرازيلي والطاقم الفني المعاون لموسم واحد قابل للتجديد بحضور خليل غانم رئيس شركة خورفكان لكرة القدم، وأعضاء اللجنة الرياضية عدنان الحوسني ونايف المنصوري وعلي خليل.

وأكد خليل غانم أن اختيار البرازيلي كاميلي جاء بعد مفاضلة بين عدد من الكفاءات التدريبية من أجل انتقاء الأفضل والأنسب لإمكانيات النادي وتطلعاته في الموسم الجديد، فضلاً عن الخبرة الجيدة التي يتمتع بها المدرب كاميلي في دوري الخليج العربي، لاسيما مع الفرق الصاعدة حديثاً، متمنياً له التوفيق وأن يكون على مستوى التحدي والطموح.

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وحول ملف المحترفين الأجانب الذين ينوي خورفكان التعاقد معهم، أشار غانم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جهداً مضاعفاً على كافة الأصعدة من أجل استكمال كافة تحضيرات الموسم الجديد وتهيئة الأجواء الملائمة للفريق الأول ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار في منظومة المحترفين، لافتاً إلى أن هناك أكثر من لاعب سواء على صعيد الأجانب أو المواطنين يجري التفاوض معهم على أمل حسم كل الأمور قبل انطلاقة البرنامج الإعدادي.

وباشر المدرب البرازيلي باولو كاميلي مهامه على الفور عبر عقد اجتماع مصغر مع اللجنة الرياضية لمناقشة برنامج الإعداد الذي سيبدأ اليوم بالفحوص الطبية للاعبين، ويعقبه التجمع الداخلي الذي حدد لانطلاقته 8 يوليو الجاري تمهيداً للمعسكر الخارجي الذي حدد له جمهورية مصر العربية، وأبدى المدرب سعادته بالعمل مع نادي خورفكان والعودة مجدداً لدوري الخليج العربي بعد أن سبق له خوض تجارب ناجحة مع فريقي دبا الفجيرة والإمارات، مشيراً إلى أن موافقته على تدريب فريق خورفكان نبعت من حرص إدارة النادي وسعيها للتطوير، مؤكداً أنه سيقدم خبراته ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق تطلعات أبناء الخور وتثبيت أقدام الفريق في منظومة المحترفين.

يذكر أن خورفكان تعاقد مؤخراً مع الرباعي محمد يوسف حارس النصر ومانع البارود القادم من اتحاد كلباء وعلي المازمي من شباب الأهلي وحسن أمين لاعب الفجيرة كأولى صفقات «النسور» للموسم الجديد.