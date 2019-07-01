ظاهر العرياني يمثل الإ مارات في بطولة العالم للأطباق بإيطاليا

ينطلق صباح اليوم التدريب الرسمي لمنافسات بطولة العالم لرماية الأطباق في إيطاليا، ثاني أكبر بطولة في الرماية بعد بطولة العالم لرماية جميع الأسلحة، فيما يشهد يوم غد وبعد غد المنافسات الرسمية بمشاركة 582 رامياً ورامية يمثلون 83 دولة بينها 12 دولة عربية هي الإمارات ومصر والعراق والكويت والمغرب ولبنان والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والأردن وسوريا، وتعد الكويت البعثة الأضخم بين المشاركين العرب حيث تشارك ب12 رامياً تليها عمان ولها 11 رامياً ورامية.

أما المنتخب الأكبر عدداً فهو المنتخب الإيطالي المضيف وله 33 رامياً ورامية ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الهند 29 رامياً ورامية ثم منتخب الصين 28 رامياً ورامية ثم روسيا 25 ثم أمريكا 24 ثم بريطانيا والتشيك 21 رامياً ورامية.

ويعول كثير من المدربين والرماة على التدريب الرسمي قبل كل بطولة وخاصة البطولة الحالية، لأنها بطولة رسمية بصرف النظر عن أنها غير مؤهلة وتمثل «البروفة» الأخيرة لحالة ومستوى الرامي وجاهزية السلاح والرؤية ووضع الرمي والضغوط النفسية التي تصاحبها وكلها عوامل مؤثرة وبالغة الأهمية.

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ويمثل الإمارات في هذه البطولة ثلاثة رماة فقط هم ظاهر العرياني الذي سيقص شريط مشاركة المنتخب يوم غد الثلاثاء في رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، فيما سيشارك كل من سيف فطيس ومحمد حسن في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وتعد البطولة الحالية هي أول بطولة «ذكية»، حيث قامت إحدى الشركات المتخصصة في عالم الرماية بابتكار جهاز إلكتروني صغير للغاية يساعد المدرب والرامي على تسجيل نتيجة الرمي الخاصة به بما فيها الأطباق الناجحة التي تم اصطيادها أو التي أخفق فيها وفي أي محطة وهل من الطلقة الأولى أم الثانية؟ وسرعة الرمي وسرعة الأطباق ودرجة الانحراف «الزوايا» وغيرها من الأمور الفنية وربط هذه النتائج لحظياً على جهاز الهاتف الذكي للرامي أو المدرب لكي يتابع مستوى الرمي عقب الجولة مباشرة.

وتأتي أهمية البطولة «الذكية» كونها تسبق بطولة كأس العالم لرماية الأطباق المقرر إقامتها في فنلندا في الفترة من 13 وحتى 23 أغسطس المقبل، وهي آخر بطولة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأغلب الرماة بعد أن اختتمت معظم البطولات المؤهلة للأولمبياد وكان آخرها بطولة أوروبا في بيلاروسيا الأسبوع الماضي ولم يتبق سوى بطولتي آسيا وإفريقيا.