شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يلجأ ل «كاس» بعد رفض شكواه ضد مشاركة تشارلز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أعلنت لجنة التمييز برئاسة المستشار عبد الله الطاهر رفض الشكوى التي تقدم بها نادي العروبة طاعناً في مشاركة لاعب مصفوت الإيفواري جين تشارلز خلال مباراة الفريقين بدوري الدرجة الأولى. وفور صدور القرار دعت إدارة نادي العروبة برئاسة علي بن عباد رئيس مجلس الإدارة إلى اجتماع طارئ تم من خلاله رفض حيثيات قرار هيئة التمييز جملة وتفصيلاً، وقال علي بن عباد بأنهم في انتظار استلام ملف القضية من قبل هيئة التمييز لرفعه برمته مباشرة إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» منوهاً بأن ناديه لن يتنازل عن حقوقه وسيقوم بتخصيص محام لمتابعة القضية في «الفيفا». وطالب ابن عباد بضرورة تطبيق اللوائح على كافة الأندية دون استثناء، مستشهداً بحالات عديدة تشابه حالة لاعب مصفوت تقدمت بها أندية أخرى وتم رفضها من قبل لجان الاتحاد.

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