الاتحاد الدولي يتلقى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة لألعاب القوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى تقريراً مفصلاً من اللجنة المؤقتة المسؤولة عن تسيير شؤون اتحاد ألعاب القوى حول اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللعبة الذي عُقد في ال13 من الشهر الماضي، وشهد اعتماد إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، بالإجماع، واعتماد السابع من شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول تاريخاً لانتخاب رئيساً جديداً للاتحاد.

وتضمن التقرير توضيح العديد من الأمور التي تم اعتمادها، ومناقشتها خلال الجمعية العمومية.وأكد العميد صالح محمد بن عاشور الأمين العام المكلف بتسيير أمور الاتحاد، أن اللجنة المؤقتة تُطلع الاتحاد الدولي لألعاب القوى على كل خطواتها بصورة مستمرة، والتأكيد على الالتزام باللوائح والقوانين الدولية.

كما أشار عاشور إلى أن التقرير المرسل من قبل اللجنة تضمن آلية عمل لجنة الانتخابات خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك اعتماد الجدول الزمني لمرحلة الانتخابات، ومناقشة لائحة الانتخابات للاتحادات الرياضية.