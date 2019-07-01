نادي تراث الإمارات يطلق ملتقى السمالية الصيفي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، يطلق النادي صباح اليوم ملتقى السمالية الصيفي 2019 في دورته السادسة والعشرين، ويستمر حتى ال ٣١ من الشهر، وذلك بجزيرة السمالية ومراكز النادي في أبوظبي.

يتضمن الملتقى هذا العام العديد من البرامج المقدمة للطلاب والطالبات، والتي تعنى بالعادات والتقاليد وترسخ المفاهيم الوطنية في نفوسهم تحت إشراف مدربين ومستشارين تراثيين بالنادي.

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وقال راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز بنادي تراث الإمارات، مدير ملتقى السمالية: «الملتقى يشهد كل عام مشاركة قوية من طلبة المراكز التابعة للنادي، إضافة إلى أنه يركز في برامجه على ترسيخ المعرفة بالتراث لدى الناشئة، اتساقاً مع رسالة النادي، حيث يأتي الاهتمام بالسنع في الملتقى، سعياً إلى صقل الهوية الإماراتية لدى الشباب».

وأكد الرميثي أهمية الملتقى وبرامجه التراثية والثقافية والاجتماعية والرياضية، في ملء فترة الإجازة الصيفية للطلبة بتعريفهم بهويتهم وترسيخها، موضحاً أن برامج الواجهة البحرية التي تهدف إلى تعريف الناشئة بالإرث البحري للإمارات تمثل إلى جانب المناشط التراثية الأخرى كالفروسية والهجن نقل التجارب والخبرات والمعارف التقليدية بين الأجيال.

وأضاف الرميثي: الملتقى سيكون مقسماً على فترتين صباحية ومسائية.