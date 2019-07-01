اجتماع أول للاتحاد السعودي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين أول اجتماعاته بعد تزكية ياسر المسحل أول أمس رئيساً للاتحاد لمدة 4 سنوات.

ويتصدر جدول الأعمال توزيع الحقائب على بقية الأعضاء بعد حسم منصب الرئيس على خالد الثبيتي (نائباً)، في حين سيستمر إبراهيم القاسم أميناً عاماً حتى اكتوبر/ تشرين الأول المقبل موعد انتهاء عقده.

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وقال المسحل: سيتم تقييم عمل الأمين العام خلال الفترة القادمة واتخاذ القرار باستمراره أو جلب البديل، وأشارت مصادر الى أن القاسم لن يستمر بناء على تكتل من الجمعية العمومية يطالب بالتغيير.

على صعيد الأندية قرر الهلال مخالصة لاعب وسطه عبدالملك الخيبري في حين يبقى مصير المخضرم محمد الشلهوب معلقاً بقرار من الروماني رازفان المدرب الجديد للفريق.

من جانبه أعلن الاتفاق توقيعه المبدئي مع مدافع غينا الوسطى سيدريك بامبيري (28 عاما) على أن يتم التوقيع بعد تجاوز الفحص الطبي، وأبرم التعاون عقداً لموسمين مع مدافع الاتحاد السابق أحمد عسيري نظير 3.8 مليون ريال.