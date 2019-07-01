فيكتوري تيم بطل أوروبا في واقف الدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الفيكتوري تيم عبر المتسابق النمساوي كيفين رايتيرير قائد الدراجة الزرقاء رقم 90 بطلاً لمنافسات فئة واقف جي بي 1 ضمن منافسات بطولة القارات الأوروبية للدراجات المائية والتي أسدل الستار عليها أمس في العاصمة الكرواتية زغرب بمشاركة واسعة.

ونجح قائد دراجة فريق فيكتوري تيم وبطل العالم العام الماضي النمساوي كيفين رايتيرير من انتزاع الفوز والتتويج قبل نهاية منافسات فئة واقف محترفين جي بي 1 وذلك بعدما فاز بالسباقين الأول والثاني بجدارة ليحصد 50 نقطة مكنته من زيادة غلته من النقاط لينفرد بالقمة برصيد 200 قبل السباق الثالث ليتوج ملكاً لأوروبا في هذه الفئة.

وأهدى قائد دراجة الفيكتوري تيم رايتيرير مؤسسة الفيكتوري الإنجاز العالمي الثاني بعد التحاقه بالمؤسسة العام الماضي والذي شهد تتويجه بلقب بطولة العالم في هذه الفئة أيضاً علماً أن رايتيرير يملك تاريخاً ناصعاً في سجل بطولات الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو إي ام- حيث نال لقب بطولة العالم من قبل عام 2015 وبطولة أوروبا عام 2016 ليصبح تتويجه باللقب الكبير يوم أمس الثاني في مشوار البطولة الأوروبية.

واجتاز قائد فريق فيكتوري تيم البطل النمساوي رايتيرير المراحل الصعبة في جائزة كرواتيا الكبرى للدراجات المائية (الجولة الثالثة والختامية من بطولة القارات الأوروبية 2019) بعدما فاز بسباق أفضل زمن في اليوم الأول ليساعده ذلك في الانطلاق من مركز متميز في السباق الأول.

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وواصل رايتيرير تألقه في منافسات جائزة كرواتيا خلال السباق الرئيسي الأول الذي تصدره متقدماً على منافسيه قائد الدراجة رقم 2 المتسابق النرويجي ستان استيجين الذي جاء ثانياً وقائد الدراجة رقم 87 التشيكي لوكاس بينار الذي حل ثالثاً في الترتيب العام للسباق لينجح في الحصول على 25 نقطة كاملة.

ومنح هذا التفوق قائد فريق فيكتوري تيم صدارة الترتيب العام برصيد 200 نقطة معلناً عن تتويجه بطلاً لمنافسات واقف محترفين جي بي 1 موسعاً الفارق أمام أقرب ملاحقيه قائد الدراجة رقم 2 المتسابق النرويجي ستان استيجين الذي يحتل المركز الثاني قبل السباق الثالث برصيد 165 نقطة.

وأبدى حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم سعادته العميقة بالتتويج مع نهاية منافسات بطولة القارات الأوروبية للدراجات المائية، مؤكداً أن تفوق قائد دراجة فيكتوري تيم رقم 90 في الحدث الأوروبي الكبير يشكل إضافة كون أن المؤسسة تشارك وللمرة الأولى في الحدث وبدراجة جديدة تم تصنيعها بالكامل في مؤسسة الفيكتوري تيم.

من جانبه أبدى البطل العالمي النمساوي كيفين رايتيرير قائد دراجة «فيكتوري تيم 90» سعادته الكبيرة والبالغة بالتتويج وإهداء مؤسسة الفيكتوري تيم اللقب العالمي الثاني مع أول ظهور في بطولة القارات الأوروبية، مبيناً أن هذا الإنجاز يمثل الدافع له لتحقيق ثنائية تاريخية هذا العام مع نهاية موسم بطولة العالم في الشارقة ديسمبر المقبل مثلما كانت الفرحة العام الماضي والذي شهد التتويج أيضاً.