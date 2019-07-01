تأهل المكسيك وهايتي إلى نصف نهائي الكأس الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات المنتخبان المكسيكي والهايتي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم، بفوز الأول على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2 في هيوستن في الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى، عانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني خيراردو مارتينو يعيش كابوساً في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب «ال تري» حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.

وفي الثانية، حجزت هايتي بطاقتها إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعدما قلبت الطاولة على كندا محولة تخلفها 2-صفر إلى فوز 3-2.