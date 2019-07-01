شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل المكسيك وهايتي إلى نصف نهائي الكأس الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات المنتخبان المكسيكي والهايتي أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكارايبي) في كرة القدم، بفوز الأول على كوستاريكا 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، والثاني على كندا 3-2 في هيوستن في الدور ربع النهائي.
في المباراة الأولى، عانت المكسيك لحجز بطاقتها إلى دور الأربعة، وكاد مدربها الأرجنتيني خيراردو مارتينو يعيش كابوساً في أول بطولة رسمية له على رأس منتخب «ال تري» حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة لولا تألق حارس المرمى غييرمو أوتشوا الذي تصدى لركلة ترجيحية حاسمة لكيشر فولر.
وفي الثانية، حجزت هايتي بطاقتها إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخها بعدما قلبت الطاولة على كندا محولة تخلفها 2-صفر إلى فوز 3-2.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل المكسيك وهايتي إلى نصف نهائي الكأس الذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.