الكربي يتوج بالبطولة التدريبية لقفز الحواجز بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق البطولة التدريبية الخامسة لقفز الحواجز في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية مستشفى الشارقة للخيول، وشهدت البطولة مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق ونادي دبي للفروسية ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات ونادي مندرة للفروسية ونادي جبل علي للفروسية وإسطبلات الباهية ونادي أبوظبي للفروسية والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الأربعة 171 فارساً وفارسة من مختلف الفئات، وشهد البطولة سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، حيث قام بتتويج الفائزين.

وفي نتائج أشواط البطولة حيث كانت البداية بشوط المبتدئين وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 37 فارساً وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 22، أما الشوط الثاني وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء وبلغ عدد الفرسان المشاركين، 67 فارساً، أنهى منهم 36 فارساً وفارسة المسار من دون أخطاء.

وفي الشوط الثالث وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، بلغ عدد الفرسان المشاركين، 48 فارساً، أنهى منهم 16 فارساً وفارسة المسار من دون أخطاء، وفي الشوط الرابع الرئيسي تنافس 31 فارساً وفارسة من مختلف الأندية وأنهى المسار من دون أخطاء 9 فرسان وتصدر الشوط الفارس سيف عويضة الكربي بالمركز الأول على صهوة جواده «المزيونة» بزمن وقدره 53.36.