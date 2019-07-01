شكرا لقرائتكم خبر عن شالكه يضم كاباك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي شالكه الألماني تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك (19 عاماً) بعقد مدته خمس سنوات. وينضم كاباك من شتوتجارت بعدما وافق شالكه على دفع 15 مليون يورو (17 مليون دولار) وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام، وهو قيمة الشرط الجزائي بعقده. وانضم المدافع لشتوتجارت من جلطة سراي قبل ستة أشهر مقابل 11 مليون يورو، ومدد شالكه تعاقده أيضا مع لاعب خط الوسط الأمريكي ويستون ماكيني (20 عاماً) حتى 2024.

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