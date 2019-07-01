الآن: نتيجة مباراة الكونغو وزيمبابوي اليوم وصحوة مؤخرة للكونغو بنتيجة ثقيلة

بينما تتجه أنظار المصريين لاستاد القاهرة لمشاهدة مباراة مصر وأوغندا يذهب ذهنهم لمتابعة نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة والتي تجمع بين الكونغو وزيمبابوي من أجل الصراع على بطاقة تأهل حائرة وربما بطاقتين أخريتين بالاضافة لمصر بسبب نظام البطولة الذي يمنح 4 منتخبات من أصحاب المرك الثالث التأهل.

مباراة الكونغو وزيمبابوي

وينطلق اللقاء في نفس موعد لقاء المنتخب المصري مع نظيره الأوغندي في العشرة بتوقيت القاهرة حيث سيتم اذاعته عبر قناة بي ان ماكس 2HD، ونجح المنتخب الزيمبابوي في خطف نقطة من اوغندا في المباراة السابقة عن طريق اللاعب الخطير خاما بيليات حفظت هذه النقطة آمال المنتخب في الصعود في حالة فوزه اليوم.

مباراة الكونغو وزيمبابوي

ولم يستطع منتخب الكنغو احراز أي هدف خلال المبارتين الماضيتين ويتذيل كذلك الترتيب وتحدث يوسف مولومبو قائد الكونغو الديمقراطية مؤكدا أنهم سيلعبون وبقة اليوم من أجل تحقيق الفوز فاليوم بمثابة يوم وطني سيسعون للفوز لأنه لو كان مقدر لهم الخروج من البطولة فسيكون خروج مشرف.

نتيجة مباراة الكونغو وزيمبابوي

وتنتظر زيمبابوي هدية من المنتخب المصري بأن يفوز على أوغندا بنتيجة كبيرة حتى يحسم لها صراع المركز الثاني شريطة أن تفوز هى على منتخب الكونغو فهل تسدي مصر لها صنيعا مميزا

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وتحدث هيثم فاروق أن مباراة زيمبابوي والكونغو ستشهد اثارة بسبب قوة المدربين وبعض اللاعبين ولكنه يجد أن منتخب زيمبابوي سيكون الأفضل وقدمت آداء جيد أمام مصر وأوغندا

تشكيل زيمبابوي: شيجوفا، داريكوا، ماهلانجا، هاديبي، وبفومبدزاي، فيري، مونتسي، كارورو، وشاوابيهوا، موسونا، وخاما بيليات

تشكيل الكونغو: ماتامبي، ايساما، مبمبا، تيسيراند، نجوندا، مولومبو، موكي، اكولو، وماجوما، باكمبو، وبولينجي

انتهت المباراة بفوز منتخب الكونغو برباعية نظيفة في صحوة مؤخرة