ترتيب المجموعة: الآن نتيجة مباراة مصر وأوغندا والعلامة الكاملة للمنتخب المصري برغم الآداء

نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم وترتيب مجموعة مصر، تتابع الجماهير العربية لاسيما المصرية اليوم ثالث مباريات المنتخب المصري في البطولة الافريقية توتال مصر 2019 لكأس الأمم حين يواجه أوغندا في مباراة مرتقبة وصعبة فنيا داخل وخارج الخطوط من أجل خطف ثلاث نقاط تؤكد هوية صاحب المركز الأول في المجموعة والذي سيلاقي فريق أسهل في دور ال 16.

مباراة مصر واوغندا

ويأمل المصريون في أن تكون مباراة اليوم فرصة لتحسن المستوى والآداء الذي كان مصدر قلق لبعض الجماهير في المباراة الأولى ومازال أيضا بعد المباراة الثانية، ولأن من المفترض أن مستوى أوغندا أفضل فمباراة اليوم فرصة اختبار أخيرة أمام المنتخب لاثبات قوته قبيل دخوله في معترك أدوار خروج المغلوب القادمة.

ترتيب مجموعة مصر

وعلى الجانب الآخر الأوغندي أكد سيباستيان ديسابر مدير أوغندا الفني والذي سبق له تدريب الاسماعيلي المصري أن لقاء الليلة فرصة أمام لاعبيه لاثبات قدرتهم على الفوز وهو ما سيلعبون لأجله بالرغم من الدعم الجماهيري الكبير الذي تتلقاه مصر في مبارياتها، وأكد أن مصر كتاب مفتوح له وكل شئ واضح للجميع.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا

وتوافد الحضور الجماهيري منذ الساعات الماضية على بوابات استاد القاهرة، ويُنتظر أن يكون الحضور الجماهيري أكثر من المباراة الماضية لأنها أكثر قوة فهل ستكون أكثر إثارة وندية.

وتحدث وائل جمعة معتبرا أن هذه المباراة هى البداية المنتظرة بسبب الآداء الغير مقنع بالرغم من امتلاك لاعبي المنتخب مهارات وامكانيات في كافة المراكز من الدفاع للهجوم وتمنى أن يقدم المنتخب آداء يطمئن كافة الجماهير