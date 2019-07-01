ترتيب المجموعة: الآن نتيجة مباراة مصر وأوغندا والعلامة الكاملة للمنتخب المصري برغم الآداء

نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم وترتيب مجموعة مصر، تتابع الجماهير العربية لاسيما المصرية اليوم ثالث مباريات المنتخب المصري في البطولة الافريقية توتال مصر 2019 لكأس الأمم حين يواجه أوغندا في مباراة مرتقبة وصعبة فنيا داخل وخارج الخطوط من أجل خطف ثلاث نقاط تؤكد هوية صاحب المركز الأول في المجموعة والذي سيلاقي فريق أسهل في دور ال 16.
مباراة مصر واوغندا
ويأمل المصريون في أن تكون مباراة اليوم فرصة لتحسن المستوى والآداء الذي كان مصدر قلق لبعض الجماهير في المباراة الأولى ومازال أيضا بعد المباراة الثانية، ولأن من المفترض أن مستوى أوغندا أفضل فمباراة اليوم فرصة اختبار أخيرة أمام المنتخب لاثبات قوته قبيل دخوله في معترك أدوار خروج المغلوب القادمة.
ترتيب مجموعة مصر
وعلى الجانب الآخر الأوغندي أكد سيباستيان ديسابر مدير أوغندا الفني والذي سبق له تدريب الاسماعيلي المصري أن لقاء الليلة فرصة أمام لاعبيه لاثبات قدرتهم على الفوز وهو ما سيلعبون لأجله بالرغم من الدعم الجماهيري الكبير الذي تتلقاه مصر في مبارياتها، وأكد أن مصر كتاب مفتوح له وكل شئ واضح للجميع.
نتيجة مباراة مصر وأوغندا
وتوافد الحضور الجماهيري منذ الساعات الماضية على بوابات استاد القاهرة، ويُنتظر أن يكون الحضور الجماهيري أكثر من المباراة الماضية لأنها أكثر قوة فهل ستكون أكثر إثارة وندية.
وتحدث وائل جمعة معتبرا أن هذه المباراة هى البداية المنتظرة بسبب الآداء الغير مقنع بالرغم من امتلاك لاعبي المنتخب مهارات وامكانيات في كافة المراكز من الدفاع للهجوم وتمنى أن يقدم المنتخب آداء يطمئن كافة الجماهير
- دخول اللاعبين الآن لاجراء عمليات الاحماء مع تصفيق شديد وتشجيع كبير من الجماهير التي ملئت الاستاد وتقدم لوحة عظيمة من التلاحم الوطني ودعم المنتخب المصري لحصد البطولة
- بداية الشوط الأول من اللقاء المثير المنتخب المصري للنشيد الوطني الآن بعد عزف الخاص بأوغندا والجمهور يردد بقوة، انطلاقة ضربة البداية الآن
- الدقيقة 10: فرصة خطيرة لصالح المنتخب الأوغندي والكرة يتصدى لها الشناوي ويخرجها للركنية
- الدقيقة 20: أحمد حسن كوكا يخرج مصابا على عربة الاسعاف ويتلقى العلاج ثم يعود للمشاركة مرة أخرى في اللقاء ومروان يجري عملية الاحماء
- الدقيقة 35: محمد صلاح يحرز أول أهداف اللقاء من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل جميل
- الدقيقة 45+1: كرة عرضية من أيمن أشرف وتفوت من صلاح وتسديدة من المحمدي والهدف الثاني لمنتخب مصر ونهاية الشوط الأول
- الدقيقة 62: دخول طارق حامد بدلا من النني، في محاولة لوقف الهجمات المتتابعة والخطيرة على مرمى الشناوي والتي كادت أن تسفر عن أكثر من هدف
- الدقيقة 65: انفراد ضائع من محمد صلاح وتألق أونيانجو
- الدقيقة 71: خروج الحارس اونيانجو مصابا ونزول الحارس الاحتياطي
- الدقيقة 75: هدف مؤكد ضائع من أوغندا بعد خطأ من أحمد حجازي والكرة بجوار القائم بسنتيمترات
- نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين
- ترتيب المجموعة مصر الأول 9 نقاط، أوغندا الثاني 4 نقاط، الكونغو 3 نقاط، زيمبابوي نقطة وحيدة في المركز الرابع