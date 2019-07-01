الآن: نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم والمركز الأول يذهب لمدغشقر في المشاركة الأولى تاريخيا

نعرض لكم نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر اليوم، تختتم اليوم لقاؤات المجموعة الثانية من كأس الأمم الافريقية بمبارتين تنطلقان سويا في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة حيث يتواجه المنتخب النيجيري مع منتخب مدغشقر بينما تخوض غينيا وبورندي اللقاء الآخر من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية وتحديد من سيرافق نيجيريا لدور الستة عشر.

مباراة نيجيريا ومدغشقر

وتوقع قائد المنتخب النيجيري اللاعب أحمد موسى أن يواجه منتخبه مباراة صعبة أمام مدغشقر وأنه يعلم ذلك هو وزملائه ولكنها ليست المرة الأولى التي يواجهوا فيها الصعوبات وهم يعلمون أنهم عليهم اجتيازها بتوافر كامل التركيز والاستعداد لهذه المواجهة ورفض اتهامات التقصير لبعض اللاعبين مع المنتخب.

نيجيريا ومدغشقر

ويطمح منتخب مدغشقر لتحقيق مفاجأة سعيدة اليوم وهى الفوز على النسور النيجيرية وتصدر المجموعة وهو ما لم يتوقعه الجميع منذ اعلان القرعة وتواجده مع المنتخب النيجيري والغيني وإن لم يحقق الفوز فيكيفيه التعادل اليوم لضمان السعود رسميا للدور القادم أما الخسارة فستضعه في حسابات أخرى.

Advertisements

نتيجة مباراة نيجيريا ومدغشقر

وتمكن منتخب مدغشقر من حصد 4 نقاط ثمينة بعد تعادله في المباراة الأولى مع المنتخب الغيني ثم فوز على بورندي التي تتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بهدف نظيف

وقام المدير الفني لنيجيريا بتنفيذ ما وعد به واجراء عدد من التغييرات في التشكيل الأساسي الذي جاء كما يلي: إزينوا – أوازيم – بالوجن – إيكونج – أولا أينا – جون أوبي ميكيل – بيتر إيتيبو – جون أوجو – أحمد موسى – إيجالو – صامويل كالو

تشكيل مدغشقر: ميلفين أدريين- رومان ميتانير – باسكال رازاكانانتيناينا – توماس فونتين – جيروم مومبري – أنيسنت أبيل – ماركو إلايماهاريترا – إبراهيم أمادا – كارولوس أندرياماتسينورو – فانيفا إيما أندرياتسيما – لالينا نومينجاناهاري