منتخب مصر يفوز على منتخب أوغندا بهدفين نظيفين ويصعد لدور الستة عشر كأول للمجموعة

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخب مصر ومنتخب أوغندا لتحديد صدارة المجموعة، ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على المنتخب الأوغندي لطمأنة اللاعبين على مستوى الفريق بعدما ظهر بمستوى دون المُتوقع في المباراتين السابقتين، وتحتل أوغندا المركز الثاني بأربعة نقاط بعد مصر التي تتصدر المجموعة بستة نقاط.

وتُذاع المباراة على قناة time sports الأرضية في مصر وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى بتعليق علي محمد علي، وتبدأ المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وقد توافدت الجماهير على ملعب المباراة منذ الصباح الباكر لمساندة الفريق.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا

استقر خافيير أجيري على إراحة بعض اللاعبين في مباراة اليوم منهم النني ومحمود علاء خوفاً من الإيقاف بعدما حصل كلاً منهما على إنذار كما أراد أن يُعطي الفرصة لأحمد حسن كوكا مهاجم المُنتخب في لقاء اليوم وإراحة مروان محسن، وقد أكد طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي على أن محمد الشناوي على مستوى عالي من التركيز ومُستعد جيداً للمباراة.

الدقيقة 12: أوغندا تستحوذ على الكرة ومحاولات لإحراز هدف التقدم من جانب منتخب مصر

الدقيقة 24: مروان محسن يُشارك في المباراة بدلاً من أحمد حسن كوكا

الدقيقة 34: هدف أول لصالح منتخب الفراعنة عن طريق صلاح بعد تصويبة على مرمى أوغندا من ضربة حرة مباشرة

الدقيقة 43: المُحمدي يُسجل الهدف الثاني من تصويبة مباشرة على المرمى

الدقيقة 75: هجمة قوية لصالح منتخب مصر ولكن تتحول لضربة مرمى.

انتهت المباراة بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين وتصعد كأول للمجموعة.