تعرف على نتيجة مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية

تنتظر جماهير الكرة المصرية بوجه خاص والعالم العربي بوجه عام مباراة منتخب مصر اليوم مع منتخب أوغندا في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ويبحث منتخب مصر عن الثلاث نقاط لتأكيد صدارته في المجموعة لمواجهة ثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة في مرحلة خروج المغلوب، بينما تسعى أوغندا لاقتناص فرصة تصدر المجموعة أمام الفراعنة.

موعد مباراة مصر وأوغندا

تنطلق المباراة الساعة السابعة بتوقيت جرينتش والتاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المُكرمة والدوحة والحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية لجميع المُشجعين داخل الأراضي المصرية، وكذلك سيتم نقلها عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD بتعليق علي محمد علي.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا

لعبت مصر ضد أوغندا في 16 مناسبة كان لمصر النصيب الأكبر من الفوز إذ فازت في 13 مباراة وخسرت في مباراتين وتعادلت مع أوغندا في مباراة وحيدة، وتسعى مصر خلال لقاء اليوم لتحسين الأداء وتحقيق فوز آخر خلال البطولة لضمان التأهل كصاحبة المركز الأول.

الدقيقة 11: تصويبة على ملعب منتخب مصر وتصدي رائع من جانب محمد الشناوي ومحاولات من جانب أوغندا لتسجيل الهدف الأول

الدقيقة 24: خروج أحمد حسن كوكا مصاباً ونزول مروان محسن إلى المباراة

الدقيقة 34: محمد صلاح يُسجل الهدف الأول في اللقاء من ضربة حرة مباشرة ومصر تتقدم بهدف نظيف

الدقيقة 44: هدف ثاني لصالح منتخب مصر عن طريق المحمدي من تسديدة مباشرة على المرمى

الدقيقة 70: انطلاقة من الجانب الأيمن لمنتخب أوغندا ولكن الشناوي يتصدى لها.

نهاية اللقاء بفوز مصر بهدفين دون رد وصعودها لدور الستة عشر في المركز الأول من المجموعة الأولى.