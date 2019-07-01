اعرف الآن: نتيجة مباراة مصر واوغندا الجولة الثالثة كأس افريقيا وترتيب المجموعة

نتيجة مباراة مصر واوغندا في كأس الامم الافريقية، يستضيف المنتخب المصري نظيره أوغندا في قمة مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بطولة امم افريقيا 2019 لكرة القدم على ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري كبير للغاية بمدرجات الملعب لمؤازرة اللاعبين على أرضية الميدان.

ماتش مصر واوغندا

تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة bein sport hd max بنقل مباراة مصر اليوم بتعليق علي محمد علي مع تغطية مميزة قبل وبعد نهاية اللقاء، وألتقى مصر واوغندافي 23 مناسبة من قبل على مدار التاريخ وكان التفوق كاسح لصالح الفراعنة بـ 19 انتصار مقابل هزيمتين فقط، بينما حضر التعادل مرتين خلال اللقاءات بينهما.

نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم

تتوافد في هذه الأثناء الجماهير المصرية على مدرجات ملعب القاهرة من أجل الاستمتاع باللقاء ومساندة منتخب بلادها أمام اوغندا والتأهل بعلامة كاملة.

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وضمن المنتخب المصري الصعود رسمياً لدور الستة عشر بعدما جمع النقاط الكاملة للمواجهتين السابقتين، ويخوض هذا اللقاء لتأكيد صدارته.

التشكيلة الأساسية لمصر جاءت كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، خط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، وفي الهجوم: أحمد حسن كوكا.

دقائق قليلة وتبدأ القمة الكروية الافريقية بعد ان امتلأت المدرجات على أخرها ونزول اللاعبين إلى المستطيل الأخضر للقيام بالاحماءات الاخيرة قبل اللقاء.