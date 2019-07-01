مُلخص كامِل كتابي| نتيجة مباراة مصر واوغندا الأمم الأفريقية | تأهل المنتخب الوطني ومبروك للفراعنة

مباراة مصر واوغندا اليوم في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر بمشاركة 25 منتخب أفريقي، حيثُ تختتم لقاءات دور المجموعات من بطولة can 2019 اليوم الأحد الموافق 30 يونيو.

مباراة صعبة للغاية تجمع منتخب مصر ومنتخب أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث يسعى كل فريق إلى التقدم وإحراز النقاط التي تسعد الجماهير والمشجعين في كل مكان، على أن يتم اختيار الحكم السنغالي ماجيتي نداي للمباراة في تلك الليلة الكروية التي تسجل حسم اللقاء.

نتيجة مباراة مصر ضد اوغندا

المنتخب المصري المنتخب الأوغندي 2 محمد صلاح الدقيقة 36

أحمد المحمدي الدقيقة 45 +1 0

حيث بدأت ملامح فوز مصر في الوضوح، وذلك بعد أن تصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يأتي ذلك بعد تسجيل أهداف الفوز أمام كل من زيمبابوي والكونجو الديمقراطية.

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حيث يسعى أجيري إلى زيادة ثقة الفراعنة في أنفسهم وزيادة عدد النقاط بالفوز في تلك المواجهة الصعبة؛ لكي يتم التغلب عليها في مواجهات الدور السادس عشر المقبلة، فضلاً عن ضمان صدارة المجموعة الأولى.

ملخص مباراة مصر واوغندا

فيما اختتم منتخب مصر استعداداته تجاه المباراة المعقودة مساء الليلة سعيا لتحقيق النصر في تلك المباراة للمرة الثالثة على التوالي، على أن يرتدي المنتخب الزي الأبيض اليوم، هذا ويحضر جنش في مدرجات المباراة توديعًا للفراعنة قبل السفر للخارج من أجل تلقي العلاج اللازم لقدمه.

ملخص مباراة مصر واوغندا يبدأ اللقاء في نفس توقيت مباراة زيمبابوي والكونغو الديموقراطية egypt vs uganda ، هذا ويخشى المنتخب من المفاجآت التي قد يقدمها نظيره مثل ما حدث مع منتخب نيجيريا اليوم، هذا وإذا حقّق المنتخب المصري الفوز في مباراة مصر مباشر فإن ذلك يزيد منتخب زيمبابوي حماسة في التقدم بالجولة الثانية لها، على أن يكون أحمد حسن كوكا الوحيد مهاجمًا اليوم.

بدء الشوط الأول.

الشناوي يتصدّى لركلة خطيرة في الدقيقة الخامسة.

أداء المنتخب الأوغندي هو الأفضل حتى الآن.

نزول مروان محسن بدلاً من كوكا نظراً لإصابته.

كرة طويلة من اللاعب محمد صلاح ولكن بعيدة.

كرة رأسية خطيرة من الفريق الآخر.

انطلاقة جميلة من جانب تريزيجيه ومحمد صلاح ياركه وهجمة قوية ولكن حارج المرمى.

أداء ممتاز من باهر المحمدي.

محمد صلاح وهدف في الدقيقة السادسة والثلاثين.

الشناوي يتصدى لكرة قوية جداً في الدقيقة الثانية والأربعين.

نهاية الشوط الأول والنتيجة هدفان نظيفان لصالح المنتخب المصري.

انقضاء الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

أحمد حجازي وخطأ دفاعي كبير من جانبه في الدقيقة الثانية والسبعين.

تريزيجيه يحاول السيطرة على الكرة ولكن تنتزعها أوغندا في استلام ناري من جانبهم.

أفضل لاعب في المباراة الشناوي والمحمدي.

نهاية المباراة.

شكراً لمتابعتنا في ملخص مباراة مصر واوغندا – ملخص مباراة مصر وأوغندا – 2 – 0 تألق صلاح وهدف عالمي.