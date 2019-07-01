شكرا لقرائتكم خبر عن كانو لتايم سبورت : محمد صلاح من أفضل لاعبي العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النيجيري كانو نجم الكرة الإفريقية السابق التهنئة لمنتخب مصر، بعد الفوز على أوغندا والصعود لدور الـ16 فى بطولة كأس الأمم الافريقية.

وقال كانو فى تصريحات لقناة تايم سبورت :"محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم ويقدم مردود جيد مع المنتخب المصري ..أداء الفراعنة يحتاج للتحسن خلال الفترة المقبلة ويجب مد المهاجم الصريح بمزيد من الكرات لخلق مزيد من الخطورة على مرمى المنافسين"

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

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وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.