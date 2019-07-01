محمد صلاح وأحمد علي يخضعان لكشف منشطات بعد مباراة مصر وأوغندا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع محمد صلاح واحمد علي لاعبا منتخب مصر لتحليل المنشطات عقب انتهاء مباراة مصر وأوغندا في الجولة الثالثة بالدور الاول لبطولة امّم افريقيا . وتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا ، بالعلامة الكاملة عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكاس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل Advertisements وأصبح الفراعنة أول منتخب فى الكان يحقق العلامة 9 نقاط من 3 مباريات، متصدرا المجموعة الأولى بعدما حقق الفوز على زيمبابوى 1 / 0 ، الكونغو الديمقراطية 2 ـ 0 وأوغندا بنفس النتيجة على التوالى.

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