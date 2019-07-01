شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى لتايم سبورت: حققنا ما نريده من دور المجموعات بكأس الامم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد احمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى أن الفراعنة حققوا ما أرادوا من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية بحصد العلامة الكاملة والحصول على 9 نقاط كاملة واحتلال صدارة المجموعة فى البطولة المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليه المقبل .

كان المنتخب الوطنى قد حقق الفوز اليوم على اوغندا بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات بكاس الأمم الأفريقية المقامة بمصر وتنتهى فى 19 يوليه المقبل .

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واضاف حجازى فى تصريحات لتايم سبورت أن الجميع داخل المنتخب يعلم أن الأداء لابد وأن يتحسن خلال الفترة المقبلة ، وهو ما سيعكف عليه اجيرى المدير الفنى للمنتخب خلال الفترة المقبلة ، الذى أكد أنه طالبهم بأن يخوضوا لقاء اوغندا على أنه المباراة النهائية للتعبير عن أنفسهم اكثر امام الجماهير المحتشدة لمؤازرة اللاعبين .

واختتم صخرة الدفاع المصرى حديثه قائلا أنه لايوجد فى الوقت الحالى منتخب قوى وأخر ضعيف داخل القارة الأفريقية بعدما شاهدنا كافة مباريات المجموعات الأخرى وشاهدنا التقدم الواضح فى صفوف المنتخبات الأخرى ، مؤكدا على ضرورة أن نسير خطوة خطوة حتى الوصول للمباراة النهائية والفوز بالبطولة .