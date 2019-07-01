شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يلغى التدريب المسائى للمنتخب لإراحة اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المكسيكى خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إلغاء المران المسائى للمنتخب الوطنى غدا لإراحة اللاعبين بعد شكوى بعضهم من الإرهاق، نتيجة خوضهم لثلاث مباريات قوية فى أقل من 10 أيام.

وكان المنتخب الوطنى حقق الفوز اليوم على أوغندا بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر، وتنتهى فى 19 يوليو.

وأكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، فى تصريحات لقناة تايم سبورت، أن أجيرى سيكتفى بالتدريب الصباحى غدا والذى سيكون عبارة عن عمل استشفاء لبعض اللاعبين الذين خاضوا لقاء أوغندا، إلا أنه سيقوم بإلغاء المران المسائى.