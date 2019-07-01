شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة لـ" تايم سبورت " : المنتخب بدون أداء و ليس لدينا مهاجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن شحاتة المدير الفنى للمنتخب الوطنى السابق أن فوز الفراعنة اليوم أمام أوغندا وتصدر المجموعة شئ جيد ولكن لا يوجد أداء من قبل اللاعبين خلال أحداث اللقاء وهذا الأمر واضح للجميع ووجود سلبيات كثيرة لابد من حلها من قبل الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى أجيرى قبل انطلاق الادوار الاقصائية من البطولة .

وأوضح حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن المنتحب المصرى ليس لدية مهاجمين خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا و ليس على المستوى المطلوب ولم يقدموا الاداء و المستوى الذى يليق باسم الفراعنة .

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وأشار حسن شحاتة أن من أسباب تراجع مستوى المنتخب المصرى هو عدم التزام لاعبى خط الوسط وعدم القدرة أيضا فى بناء الهجمات فى غياب دور عبدالله السعيد الذى لم يظهر بالمستوى الطبيعى له فى مساعدة المهاجمين فى أحراز الأهداف .