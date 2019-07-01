شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام لتايم سبورت : فيه حاجة غلط فى المنتخب ويجب تدارك الاخطاء قبل فوات الآوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام محلل قناة تايم سبورت أنه سعيد بفوز المنتخب الوطنى على اوغندا بهدفين نظيفين فى ختام مبارياته بالجولة الاولى لدور المجموعات بكأس الامم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى فى 21 يوليه المقبل .

وأضاف إمام انه بالرغم من الفوز إلا انه على جهاز المنتخب الوطنى أن يعلم ان هناك مشاكل فنية فى تشكيلة الفراعنة، مشيرا إلى أنه مندهش من أن كل مباراة يظهر فيها اللاعبون أقل من المباراة اللى قبلها .

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واعترف حازم إمام بعدم وجود فرص للمنتخب طوال التسعين دقيقة ولا يوجد هجمات ، مؤكدا أن المنتخب ظهر بشكل جيد عندما شارك طارق حامد بدلا من محمد الننى ولعب الخواجة المكسيكى اجيرى المدير الفنى للمنتخب بطريقة 4/4/2 بشكل صريح .

وأشاد إمام بقدرات أحمد المحمدى ظهير أيمن المنتخب الوطنى الهجومية مشيرا، إلى أنه لاعب هايل ولديه قدرات هجومية كبيرة ويصنع الفارق عند تقدمه وراء المهاجمين .

واختتم نجم الزمالك الأسبق حديثه متسائلا :"أحنا ليه بنلعب وحش فيه حاجة غلط فى الشكل الهجومى للمنتخب ولابد على أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب أن يقوموا بمشاهدة المباريات الثلاثة لتدارك الاخطاء فى المباريات المقبلة التى لا تقبل القسمة على اثنين خاصة وأنها ستكون بخروج المغلوب بداية من دور الـ16 للبطولة .