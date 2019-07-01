شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى: حققنا أرقاما قياسية بالفوز على أوغندا.. ونواجه حظا سيئا بسبب الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر أنه سعيد بالفوز علي منتخب أوغندا القوي وتضدر المجموعة والتأهل لدور ال16 وهذا هو الاهم في البطولات وهو الفوز وتحقيق النقاط.

حقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة ويتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019 بالعلامة الكاملة.

تابع اجيري خلال المؤتمر الصحفي سعيد بالفوز واداء اللاعبين مضيفا اكتسبنا ثقة المباريات والبطولات خلال الثلاث لقاءات التي لعبناهم.

Advertisements

اضاف اجيري حققنا أرقام جيدة في الدور الاول وهو احراز 5 اهداف الي جانب عدم تلقي شباكنا اي أهداف وهذا أهم من الاداء، مضيفا ظهرنا بمستوي متدرج في المباريات ونتمني تحقيق نتائج جيدة في دور الـ16 والوصول للمباراة النهائية مؤكدا ان القادم أصعب.

تابع أجيري ان إصابة احمد حسن كوكا لم تحدد بشكل نهائي بعد ونواجه ازمة في الإصابات سواء محمود جنش والان كوكا.

ورفض خافيير أجيري الحديث عن أزمة عمرو وردة والعائد مؤخرا من الاستبعاد بسبب ازمة السوشيال ميديا