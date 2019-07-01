شكرا لقرائتكم خبر عن كدمة فى وتر اكيليس أحمد كوكا بعد اصابته أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو منتخب مصر أن سبب تغيير أحمد حسن كوكا مهاجم منتخب مصر أمام أوغندا هو معاناته من كدمة فى وتر أكيليس، كاشفين أن الأشعة ستحدد مدة غيابه وإمكانية لحاقة بالمباريات المقبلة.

وتصدر الفراعنة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية على التوالى وأوغندا، وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.