شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. وصيف الدورى التركى يطلب شراء مهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن هناك أكثر من نجم سيكون خارج أسوار النادي الأهلى فى الموسم الجديد، بعد تلقى أكثر من نجم عروضاً جادة من أندية خارجية للانتقال إليها فى الصيف.

أحمد الشيخ نجم هجوم الأهلى تلقى عرضاً رسمياً من نادي إسطنبول باشاك شهير وصيف الدوري التركى، الذي أرسل خطاباً رسمياً للأهلى، لبحث مطالبهم الرسمية للاستغناء عن هداف الدوري فى الموسم قبل الماضي.

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