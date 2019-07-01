شكرا لقرائتكم خبر عن من يواجه منتخب مصر فى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المنتخب الوطنى الفوز على نظيره أوغندا بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ليحقق الفراعنة العلامة الكاملة ويتصدر المنتخب بذلك المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويتأهل إلى دور الـ 16 بـ كان 2019 بالعلامة الكاملة، يستعرض ”الخليج 365” من المنتخب الذى سيلتقى معه منتخبنا الوطنى فى الدور القادم.

تقضى لوائح البطولة القارية بمواجهة متصدر المجموعة الأولى لأحد المنتخبات التى حصلت على المركز الثالث فى المجموعات "الثالثة، الرابعة والخامسة" فى الدور الثانى، بينما يلتقى وصيف المجموعة ذاتها مع وصيف المجموعة الثالثة فى الدور ذاته.

Advertisements

وفى حالة تأهل المنتخب الكينى الذى يحتل المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فإن مواجهته مع منتخب مصر ستكون مؤكدة، بينما سينتظر المنتخب الوطنى أحد صاحبى المركز الثالث فى المجموعتين الرابعة والخامسة فى حالة فشل صاحب المركز الثالث فى المجموعة الثالثة فى التأهل لدور الستة عشر.