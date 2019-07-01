شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى: نسير بخطى ثابتة لحصد أمم أفريقيا وإصابة جنش صدمتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر محمد الشناوى، حارس منتخب مصر، عن سعادته بفوز الفريق القومى بثنائية نظيفة على أوغندا، خلال المباراة التى جمتهما مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا الجارية بمصر.

وتأهل المنتخب الوطنى إلى دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا، بالعلامة الكاملة عقب الفوز على أوغندا بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بمصر وتنتهى يوم 19 يوليو.

وأوضح محمد الشناوى، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن لاعبى المنتخب قدموا عرضاً جيداً أمام أوغندا وحققوا الثلاث نقاط ليتأهل المنتخب للدور التالى فى البطولة، ويواصل رحلة المنافسة على اللقب الأفريقي.

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وتعهّد الشناوى باستمرار الانتصارات من أجل استعادة اللقب الأفريقى من أجل إسعاد الجماهير المصرية المُخلصة التى لا تتردد فى دعم اللاعبين، ويحرصون على التواجد فى الاستاد قبل المباراة بساعات طويلة ليؤكدوا أنهم اللاعب رقم واحد وليس 12 فى طريق حصد اللقب الأفريقى.

وشدد حارس الفراعنة على أن جميع اللاعبين يؤدون بشكل جيد ولديهم إصرار وحماس يؤهلهم لتحقيق الانتصارات. وتحدث الشناوى عن إصابة زميله بالمنتخب محمود عبد الرحيم جنش بقطع فى وتر أكليس، وهى الإصابة التى ستحرمه من استكمال البطولة وستبعده عن الملاعب أكثر من ستة أشهر قائلاً: حزين جداً لهذه الإصابة التى جعلتنى اشعر بالصدمة.

وتابع الشناوى: "أرتبط بعلاقة قوية مع جنش منذ 15 عاماً تقريباً.. أرى أنه شخص رائع وصديق مُخلص وله مواقف كثيرة تؤكد أنه إنسان طيب، وأنا أحرص على التواصل معه بشكل دائم"، ووجه محمد الشناوى رسالة لجنش، قال فيها: "كلنا وراك وندعمك فى محنة الإصابة لتعود أفضل من الأول".