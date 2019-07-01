شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتهت مباريات الدور الأول فى المجموعة الأولى بانتهاء مبارتى الفراعنة وأوغندا، والكونغو وزيمبابوي واللذين أقيما مساء اليوم الأحد.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوي وأوغندا. وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:

المركز الأول: مصر برصيد 9 نقاط

المركز الثاني: أوغندا برصيد 4 نقاط

المركز الثالث: الكونغو برصيد 3 نقاط

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المركز الرابع: زيمبابوي برصيد نقطة واحدة

وكانت نتائج مباريات المجموعة كالتالى: الجولة الأولى.. فوز مصر على زيمبابوي بهدف نظيف أحرزه محمود ترزيجيه، وفازت أوغندا على الكونغو بهدفين نظيفين.

الجولة الثانية.. فوز مصر على الكونغو بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد المحمدي ومحمد صلاح، وتعادل منتخب أوغندا مع زيمبابوي بهدف لكل فريق.

الجولة الثالثة.. فوز مصر على أوغندا بهدفين نظيفين أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدى، وفازت الكونغو على زيمبابوي بأربعة أهداف نظيفة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.