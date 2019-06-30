شكرا لقرائتكم 21 لاعباً يتوجهون إلى إسبانيا في برنامج ابتعاث الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة العامة للرياضة عن الخطوة الأولى لبرنامج ابتعاث اللاعبين الموهوبين والتي تستهدف إرسال 21 لاعباً من مواليد عامي 1999-2000 إلى سالو في برشلونة الإسبانية من أجل تأهيلهم وإعدادهم فنياً وبدنياً.

وتضم القائمة التي تم اختيارها في حفل إطلاق برنامج ابتعاث المواهب كلاً من حازم الزهراني، عبدالعزيز الضويحي، عمر الجدعاني، مهند الشنقيطي وأصيل صالح، وعبدالمجيد الزهراني من نادي الاتحاد، ومنصور البيشي ووليد الأحمد ومحمد الناصر وسالم السليم ومحمد منصور من نادي الهلال.



وتم اختيار فراس الغامدي، صافي الزقرتي من نادي الأهلي، وعبدالرحمن الشمري ونواف العقيلي من نادي النصر، وعبدالعزيز الشهراني وعلي مجرشي، وعبدالإله الشمري من نادي الشباب، ومهند أبو ريزة وعادل هزازي من نادي الفيصلي بالإضافة إلى حسن سليس لاعب نادي الترجي.

وسيشارك اللاعبون في 40 مباراة على الأقل في الموسم أمام فرق مختلفة في إسبانيا، وسيغطي البرنامج كافة الاحتياجات التي يتطلبها بناء لاعب كرة قدم محترف على مستوى عالِ، وسيوفر خطط فنية وبدنية وغذائية متكاملة تحت إشراف مجموعة من الخبراء والمختصين الذي سبق لهم الإشراف على أكاديميات ناجحة وكذلك التعاون مع شركات تسويق اللاعبين لمساعدتهم الالتحاق بالأندية الأوروبية، أو العودة إلى الدوري السعودي لنقل الخبرات التي اكتسبوها.