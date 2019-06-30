نتيجة مباراة مصر واوغندا كأس الأمم الافريقية 2019 دور المجموعات – تأهل مصر رسمياً لدور الـ 16

مباراة المنتخب الوطني المصري الأخيرة في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية مصر 2019، بعد أن نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز في مبارتيه السابقتين أمام زيمبابوي 1-0 و2-0 أمام الكونغو الأربعاء الماضي، وتنطلق صافرة الحكم لتعلن بدأ المباراة في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

ويدخل المنتخب الوطني المصري مباراة اليوم، وهو محتلاً لصدراة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مع ضمان التأهل لدور ثمن النهائي، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني في المجموعة برصيد أربع نقاط، حيث تعد مباراة اليوم هامة للفراعنة لتعزيز الفوز وضمان الحصول على عدد من النقاط من مباراة اليوم.

وقد أعلن المدير الفني للمنتخب المصري، خافير أجيري عن وجود تغييرات في تشكيلة المنتخب أمام أوغندا اليوم، فحراسة المرمى لمحمد الشناوي، وخط دفاع رباعي مكون من أحمد المحمدي وحجازي وأيمن أشرق وباهر المحمدي، وخط الوسط الخماسي المكون من النني وتريزيجه وصلاح وعبد الله السعيد ونبيل دونجا، والهجوم لكوكا.

انتهت مباراة مصر واوغندا بنجاح مصر في تحقيق الفوز، بهدفين نظيفين مقابل لا شئ لأوغندا، أحرز الهدف الأول محمد صلاح في الدقيقة 35 من زمن المباراة في شوطها الأول، والهدف الثاني أحرزه أحمد المحمدي في الدقائق الأخيرة من زمن نهاية الشوط الأول، دون أهداف في شوط المباراة الثاني.