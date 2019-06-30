نهاية مباراة مصر واوغندا| مصر 2 أوغندا 0 كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 مصر تتأهل لدور الـ 16

نهاية الشوط الثاني مبارة مصر وأوغندا، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، بعد أن انتهى الشوط الأولى بتقدم مصر بهدفين مقابل لا شئ، الهدف الأول أحرزه محمد صلاح في الدقيقة 35 من زمن المباراة، والهدف الثاني صنعه أحمد المحمدي قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وكان المنتخب المصري قد ضمن قبل مباراة اليوم التأهل لدور الـ 16 من البطولة بعد تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد فوزه على الكونغو 2-0 وتعادله أمام زيمبابوي 1-1.

المباراة مقامة على أرض ملعب ستاد القاهرة بمدينة نصر، وتتجه إليها أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لمتابعة نتيجة المباراة الهامة في شوطها الثاني، آملين أن يواصل المنتخب المصري تفوقه محرزاً مزيد من الأهداف الممتعة على أرضه ووسط جماهيره، نهاية بالحصول على الكأس الثامنة في رصيد منتخب الفراعنة.