ملخص نتيجة مباراة مصر واوغندا في كأس الامم الافريقية 2019 صلاح يتألق

ملخص نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم، ترقب وشغف كبير من عشاق الساحرة المستديرة للقمة الكروية التي تجمع بين منتخب مصر واوغندا في كأس الامم الافريقية 2019 لمعرفة متصدر المجموعة الأولى بعد أن جمع الفراعنة ست نقاط مقابل أربع نقاط لمنتخب طيور الكناري، وخلال الجولتين الماضيتين تمكن المدير الفني خافيير أجيري من قيادة منتخب مصر لتحقيق الفوز بأداء باهت للغاية لم يرقى لمستوى طموحات الجماهير، في المقابل قدمت أوغندا وجبة كروية دسمة أنذرت بها المنافسين خاصةً في المواجهة الأولى أمام الكونغو.

مباراة مصر واوغندا اليوم

وأسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً لحكم الساحة السنغالي ماجيتي نداي، ويعاونه كلاً من الفيس نيوبو وسايدو تياما، فيما سيكون الحكم الرابع هو مارتينز دي كارفاليو.

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ملخص نتيجة مصر واوغندا

تشكيلة منتخب مصر الرسمية كما أعلنها المدير الفني هي: محمد الشناوي – أيمن أشرف – باهر المحمدي – احمد حجازي – احمد المحمدي – دونجا – النني – تريزيجيه – السعيد – صلاح – كوكا.

ويأمل أبناء الفراعنة في التفوق على منافس الليلة لضمان المركز الأول بترتيب المجموعة ومواجهة منتخبات أسهل نسبياً بالدور المقبل من البطولة.

خلال اللقاءات السابقة بين مصر واوغندا أحرز منتخب الفراعنة 47 هدف في شباك طيور الكناري وتلقى 15 هدفاً فقط.