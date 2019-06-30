نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم في كأس افريقيا تنتهي بفوز مصر

نهاية نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم بفوز المنتخب المصري بنتيجة هدفين دون رد، ليضمن المنتخبين التأهل معا، الى مباريات دور ال 16 من كاس افريقيا 2019، وسجل اهداف المنتخب المصري، كل من محمد صلاح، واللاعب المحمدي.

نتابع معكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مباشرة مجانا اليوم، وتوقيت وموعد مشاهدة مباراة مصر واوغند مباشرة اليوم الأحد، حيث ينتظر محبي المنتخب المصري، مباراة منتخب الفراعنة الثالثة في كاس إفريقيا 2019، التي ستجمع منتخب بلدهم ضد منتخب أوغندا، في اللقاء الذي يبحث من خلاله زملاء نجم ليفربول محمد صلاح، على تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وتأكيد صدارة المجموعة الأولى، في المقابل منتخب أوغندا من خلال موعد مشاهدة مباراة مصر اليوم، يبحث على تحقيق نتيجة الفوز من اجل ضمن التأهل مباشرة، إلى جدول مباريات دور 16 من كاس إفريقيا 2019، والخروج من الحسابات.

موعد مباراة مصر واوغندا مباشرة اليوم

قبل المباراة، تمكن المنتخب المصري من تحقيق نتيجة الفوز في المباراتين الماضية أولا على حساب منتخب زيمبابوي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة الإفتاحية، وفي المواجهة الثانية، تمكن من الفوز على حساب منتخب الكونغو،مما جعله يتصدر ترتيب المجموعة الأولى، برصيد ستة نقاط، وفي الطرف الأخر يدخل منتخب أوغندا، موعد مباراة مصر المقبلة، وهو في المركز الثاني من المجموعة برصيد أربعة نقاط، بعد الفوز في مباراة، والتعادل في مباراة.

ترتيب مجموعة المنتخب المصري الان

المنتخب عدد النقاط المباريات منتخب مصر سنة نقاط مباراتين منتخب أوغندا أربعة نقاط مباراتين منتحب زيمبابوي نقطة واحدة مباراتين منتخب جمهوري الكونجو صفر نقطة مباراتين

وتجدر الإشارة انه مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من مجموعة مصر “المجموعة الأولى”، ستكون على الشكل التالي، مباراة زيمباوي والكونجو بجانب مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد 30-6-2019، وستجري المباراتين في نفس التوقيت، ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مصر المحلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مباشرة اليوم مجانا

القناة المجانية الناقلة لمباراة المنتخب المصري واوغندا مباشرة، ستكون هي تردد قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة، التي تعتبر القناة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا مجانا، ومن هنا إليكم طريقة إستقبال تردد قناة تايم سبورت المفتوحة.

كما يمكن متابعة مباراة مصر وأوغندا مباشرة اليوم، عبر قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها على أحداث المباراة، المعلق المصري علي محمد علي.

حكم مباراة مصر واوغندا اليوم

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تما الإعلان من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم :الكاف” أنه سيقود مشاهدة مباراة مصر واوغندا اليوم، في مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، الحكم الدولي السنغالي، ماجيتي نداي، الذي بدأ التحكيم الدولي في سنة 2011.

ودائما مع أخبار مباراة اليوم مصر واغندا، حيث أكد المدير الفني لمنتخب أوغندا، انه سيخوض مباراة مصر اليوم، من أجل تحقيق الفوز، فما أكد في نفس الوقت عن صعوبة مواجهة منتخب من حجم المنتخب المصري، الذي يخوض البطولة الإفريقية 2019.

ودائما مع أخبار مباراة مصر واوغندا اليوم الأحد 30-6-2019، حيث أعلن وائل جمعة نجم المنتخب المصري السابق، أن مباراة أوغندا اليوم، هي فرصة للمنتخب المصري، من أجل تحسين الأداء، واغتنام الفرصة، من اجل تصدر المجموعة الأولى.

في التعليقات توقع معنا نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم.