نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم الأحد 30-6-2019 في ختام مباريات المجموعة الأولي بدور المجموعات بكأس...

نتيجة مباراة مصر وأوغندا، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد القاهرة، حيث اللقاء الذي يجمع بين مصر وأوغندا في الجولة الثانية من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019، حيث تم تحديد موعد مباراة مصر وأوغندا اليوم الأحد الموافق 30-6-2019 في ختام مباريات المجموعة الأولي بأمم إفريقيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب مصر، وستكون مباراة مصر ضد أوغندا منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس الأولي، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي

تشهد مباراة مصر وأوغندا اليوم غياب محمود جنش حارس منتخب مصر، والذي تعرض لقطع في وتر أكيليس، حيث سيغيب اللاعب عن البطولة بالكامل، وسيخوض المنتخب المصري البطولة بحارسين فقط.

نزول لاعبي الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الإجماء قبل بداية أحداث المباراة وسط حضور جماهيرية كبير يملأ مدرجات ملعب المباراة رغم حسم التأهل للفراعنة قبل مباراة اليوم.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم

مصر أوغندا 2 0

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة مصر ضد أوغندا .

خطورة كبيرة من جانب منتخب أوغندا وتراجع من لاعبي المنتخب.

مرور 30 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة مصر وأوغندا حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، وتصبح النتيجة 1-0 لصالح منتخب مصر.

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الهدف الثاني لمنتخب مصر عن طريق أحمد المحمدي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول، وتصبح نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم تقدم الفراعنة بهدفين دون رد.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 70، ومنتخب مصر متقدم بهدفين دون رد حتى الآن ومحاولات من أوغندا لتسجيل أول أهدافه في اللقاء.

الدقائق الأخيرة من المباراة.

نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد.