نتيجة مباراة مصر اليوم أمام أوغندا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019

نتيجة مباراة مصر وأوغندا اليوم، حيث تقام مباراة مصر وأوغندا مباشرة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019 تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على استاد القاهرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة تايم سبورت عبر التردد الأرضي.

تضم تشكيلة منتخب مصر اليوم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، وخط الوسط: محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح، وخط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

أشار خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إلي جاهزية الفريق لمباراة اليوم، وأن الفريق سيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز خلال المباراة، كما أكد أن المنتخب يخوض جميع المباريات بنفس القوة من أجل حسم لقب البطولة المقامة على أرض مصر، وهو ما سيزيد من فرص المنتخب المصري في تحقيق اللقب وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وأوغندا اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.

نتيجة مباراة مصر وأوغندا

سنكون معكم من خلال المقال لتقديم تغطية مميزة حول نتيجة مباراة مصر وأوغندا خلال الشوط الأول والشوط الثاني من المباراة، فتابعونا.

بداية مباراة مصر اليوم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بأمم إفريقيا 2019.

بداية قوية من جانب منتخب مصر خلال الدقائق الأولي من بداية المباراة في محاولة لتسجيل الهدف الأول.

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الهدف الأول لصالح منتخب مصر في الدقيقة 34 عن طريق محمد صلاح من ضربة حرة، وتصبح نتيجة مباراة مصر وأوغندا الآن تقدم منتخب مصر بهدف دون رد.

أحمد المحمدي يسجل الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 44، وتصبح نتيجة مباراة مصر اليوم ضد أوغندا هي التقدم بهدفين دون رد للفراعنة.

نهاية الشوط الأول.

بداية الشوط الثاني.

مرور 65 دقيقة من زمن الشوط الثاني، ومازالت المنتخب المصري متفوق بهدفين دون رد.

نهاية المباراة بفوز مصر بهدفين دون رد، وتتصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط.