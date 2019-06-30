نتيجة مباراة مصر واوغندا و فوز كبير للمنتخب المصرى بقيادة محمد صلاح

نتيجة مباراه مصر واوغندا اليوم الاحد 30 يونيو 2019 في اخر جولات المجموعه الاولى التي يتصدرها المنتخب المصرى حيث لهست نقاط و الفائز في مباراه اليوم سيتصدر المجموعه الاولي المباراه المقامه على استاد القاهره في التاسعه مساء بتوقيت القاهره، يعتمد المنتخب المصرى على نجومه محمد صلاح نجم هجوم ليفربول، و تريزجيه، و عبدالله السعيد، كان عمرو وردة قد عاد للمنتخب مرة أخرى، بينما تعرض جنش حارس المرمى لاصابة فى الركبة أبعدته عن المنتخب.

نتيجة مباراه مصر واوغندا اليوم

مباراه مصر واوغندا اليوم الاحد تكون في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهره العاشره مساء بتوقيت السعوديه الحاديه عشر مساء بتوقيت الامارات سلطنه عمان الثامنه مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

ملخص مباراة مصر و اوغندا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أيمن أشرف

الوسط: محمد النني – نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – محمد صلاح – محمود حسن “تريزيجيه”

الهجوم: أحمد حسن “كوكا”

المدرب اجرى 3 تغييرات على تشكيل مصر حيث أشرك باهر المحمدي في مكان محمود علاء – المهدد بالإيقاف بسبب تلقيه إنذارا، ونبيل عماد “دونجا” بدلا من طارق حامد. التغيير الثالث هو مشاركة أحمد حسن “كوكا” كمهاجم أساسي، في مكان مروان محسن.

ستبدأ أحداث الشوط الأول من مباراة مصر و أوغندا بث مباشر بعد قليل عند اطلاق صافرة اللقاء

الدقيقة السادسة و هناك خطورة على مرمى مصر

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بعد مرور ربع ساعة النتيجة هى التعادل السلبى

الدقيقة 22 النتيجة هى التعادل 0/0

توالى الهجمات الخطيرة على المنتخب الاوغندى منذ بداية المباراة

الدقيقة 36 استطاع محمد صلاح احراز الهدف الأول لمنتخب مصر من تسديدة رائعة

الهدف الثانى لمصر تم احرازه الان فى الدقيقة 45 و النتيجة فى الشوط الاول 2/0

لحظات و تبدأ أحداث الشوط الثانى من اللقاء

الدقيقة 51 من الشوط الثانى مازالت مصر متقدمة بهدفين

حاليا الدقيقة 68 من الشوط الثانى و النتيجة لا تزال 2/0 لصالح المنتخب المصرى

أونيانجو حارس منتخب أوغندا يغادر الملعب بسبب الإصابة.

انتهت المباراة بفوز مصر 2/0