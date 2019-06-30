ملخص نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم في كأس امم افريقيا لكرة القدم

نتيجة مباراة مصر واوغندا| حقق منتخب مصر فوزه الثالث على التوالي على حساب منتخب أوغندا بهدفين سجلهما صلاح في الدقيقة 36 والمحمدي في الدقيقة 45+1 في الشوط الأول، ليصعد منتخب مصر كمتصدر للمجموعة وينتظر خصمه في دور الستة عشر.

يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام أوغندا اليوم، ونجح صلاح في تسجيل هدف وحيد له في مباراتين مع منتخب مصر بالبطولة، ويسعى نجم ليفربول الإنجليزي لإضافة المزيد من الأهداف في المسابقة القارية العريقة عندما يستقبل منتخب أوغندا.

تشكيلة منتخب مصر الرسمية أمام أوغندا، الشناوي حارس مرمى، ورباعي الخط الخلفي، حجازي، المحمدي، باهر، أيمن أشرف، وفي الوسط النني ودونجا وصلاح والسعيد وترزيزيجيه، ومهاجم وحيد أحمد سعيد كوكا.

دفع المدير الفني المكسيكي أجييري، المهاجم أحمد سعيد كوكا أساسياً من بداية مباراة مصر واوغندا على حساب مروان محسن الذي بدأ مبارتي مصر أمام زيمبابوي والكونغو.

منتخب مصر اليوم يحاول تحقيق الفوز الثالث له على التوالي، هل تعلم عزيزي المشاهد أن منتخب مصر لم ينل الخسارة منذ عام 2004 على حساب الجزائر في منافسات كأس الأمم الأفريقية غير مرة وحيدة كلفته خسارة النسخة السابقة أمام الكاميرون.

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يبحث منتخب مصر عن تحقيق صدارة المجموعة الأولى، وهي لن تحقق إلا إذا تفادي المنتخب المصري الخسارة اليوم أمام أوغندا في المباراة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

يعزف السلام الوطني لمنتخب أوغندا الآن في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ويعزف السلام الوطني لمنتخب مصر قبل بداية القاء.

محمد صلاح يتلالأ بالزي الأبيض الأحتياطي لمنتخب مصر، هل يسجل صلاح ثاني أهدافه أمام اوغندا، هذا ما تتمناه الجماهير المصرية.

صلاح يتقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 36 من ضربة حرة مباشرة.

المحمدي يضيف الهدف الثاني لمنتخب مص في الدقيقة 45+1.