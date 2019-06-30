ملخص نتيجة مباراة مصر واوغندا 2-0 وتوقعات خصم مصر في دور الستة عشر

نتيجة ملخص مباراة مصر واوغندا اليوم| فاز منتخب مصر على منتخب أوعندا بهدفين مقابل لا شئ، سجل الهدف الاول محمد صلاح من ركلة حرة في الدقيقة 36، واضاف المحمدي الهدف الثاني لمنتخب مصر في الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأولى، ليتأهل مصر في صدارة المجموعة الأولى بكامل عدد النقاط من مبارياتها الثلاثة وبشباك نظيفة، حيث لم يتلق الفراعنة أي هدف، ولم يتحدد خصم منتخب مصر في دور الستة عشر حتى الآن لكنه قد يكون منتخب كينيا.

أزمة عمرو وردة لا تزال مسيطرة على الشارع الرياضي المصري، وبعد تراجع اتحاد الكرة المصرية عن قراره بإبعاد اللاعب عن قائمة المنتخب المشاركة، احتلفت الأراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار المفاجئ.

تشكيلة مصر الرسمية أمام أوغندا، الشناوي حارس العرين، خط الدفاع ،ايمن أشرف في اليسار، أحمد حجازي في العمق بجانبه باهر المحمدي، أحمد المحمدي ظهير أيمن، وفي عمق الوسط النني ودونجا، وفي الوسط الهجوم، صلاح والسعيد وتريزيجيه، ومهاجم وحيد كوكا.