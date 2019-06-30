نتيجة مباراة مصر وأوغند اليوم في الجولة الثالثة من كأس امم افريقيا ونتيجة لا تعبر عن ملخص الأحداث

نقدم لكم نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم وملخض أحداث المباراة كتابيا، يُسدل الستار الليلة على دور المجموعات لمنتخب مصر في مجموعته الأولى A بمباراة تجمعه مع المنتخب الأوغندي من أجل معرفة متصدر المجموعة والتى تسعى مصر بقوة لتصل للنقطة التاسعة وتؤمن طريقا ممهدا في الأدوار الاقصائية القادمة وصولا للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي وحصد اللقب الغائب.

مباراة مصر واوغندا

وتقام مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وهو موعد أفضل للكثير مما كانت عليه المبارتين الماضيتين للمنتخب حيث تقام مباراة الكونغو وزيمبابوي في نفس التوقيت طبقا لقانون الجولة الأخيرة في المجموعات واللعب النظيف، وسيكون النقل التليفزيوني الفضائي بتعليق علي محمد علي على قناة beIN MAX 1 وعلى تايم سبورت الأرضية بتعليق فهد العتيبي.

مصر واوغندا

وينوي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري اجراء عدد من التغييرات المحتملة في اللقاء لاراحة بعض اللاعبين لاسيما أن مصر صعدت رسميا لدور الستة عشر ويتبقى فقط حسم المركز الأول الذي من الممكن تأمينه بالتعادل فقط، حيث من الممكن أن يشارك كوكا في قلب الهجوم ويحل باهر المحمدي بديلا لمحمود علاء.

نتيجة مباراة مصر واوغندا

وكان لاعب المنتخب الوطني وحارسه محمود جنش قد تعرض لاصابة غادر على اثرها المعسكر وانتهى مشواره مع المنتخب ونادي الزمالك لفترة من الشهور يلزم فيها علاجه وحصل على وداع جيد من اللاعبين لمؤازرته نفسيا.

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تشكيل المنتخب الوطني المصري: محمد الشناوي، أحمد المحمدي، باهر المحمدي، أحمد حجازي، أيمن أشرف، محمد النني، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، محمود تريزيجيه، محمد صلاح وأحمد حسن كوكا.

وعلى صعيد آخر فان نتيجة المباراة ستساهم بشكل كبير في احياء أمل منتخب زيمبابوي في الصعود للمركز الثاني في حال فوز مصر وزيمبابوي أما التعادل مع اوغندا يذهب آمال زيمبابوي هباءا

اللاعبون يقومون بعمليات الاحماء الآن على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي وسط تشجيع منقطع النظير من الجمهور الحاضر وبقوة