live naw مباشر مباراة مصر وأوغندا يلاشوت bein max بث مباشر مباراة مصر وأوغندا كأس الأمم الافريقية...

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نتابع مع حضراتكم مباراة مصر وأوغندا في امم افريقيا 2019 المقامة في مصر هذا العام، وهي ثالث مباراة لمنتخب مصر بعد مباراته الأولى أمام زيمبابوي والتي انتهت بفوز مصر بهدف مقابل لاشئ، والثانية أمام الكونغو والتي انتهت بفوز مصر بهدفان مقابل لاشئ وضمنت بتلك النتيجة الصعود إلى دور ال 16 في بطولة أمم افريقيا 2019.

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موعد مباراة مصر وأوغندا kora live

تقام مباراة مصر وأوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ويتم بث المباراة مباشرة من خلال العديد من القنوات منها قناة time sport الرياضية وقناة bein sport أيضا يمكنكم مشاهدة مباراة مصر وأوغندا من خلال القناة الرياضية المفتوحة beoutq .

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