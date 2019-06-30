نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم في كأس إفريقيا 2019

انتهت نتيجة مباراة مصر واوغندا اليوم في مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الاولى في الشوط الأول، بتقدم المنتخب المصري بنتيجة هدفين دون رد, وسجل اهداف مصر اليوم في الشوط الاول، كل من اللاعب محمد صلاح، بجانب المحمدي، وفي شوط المباراة الثاني لم تعرف المباراة جديد، لتنتهي الأمور بفوز المنتخب المصري بهدفين دون رد. ليتأهل المنتخبين الى مباريات دور ال 16 من كاس افريقيا 2019.

مباراة مصر واوغندا اليوم، هو ما تنتظره الجماهير المصرية، في المواجهة التي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ القاهرة، لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى، من دور مجموعات مباريات كأس إفريقيا 2019، في اللقاء الذي يدخله المنتخب المصري، وهو ضمن التواجد ضمن المنتخبات المتأهلة إلى مباريات دور 16 من كاس إفريقيا 2019، وفي المقابل منتخب أوغندا، من خلال موعد مباراة مصر اليوم، يبحث على تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل مرافقة المنتخب المصري إلى دور القادم.

مباراة مصر واوغندا اليوم، ستنطلق إبتداء من الساعة السابعة مساءا، بتوقيت غرينتش، العالمي يصادف الساعة التاسعة ليلا بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة ليلا، بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الإمارات المحلي.

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القناة الناقلة لمباراة مصر واوغندا مباشر اليوم، ستكون أولا هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق علي محمد علي، كما ستكون متابعة مباراة المنتخب المصري ومنتخب أوغندا اليوم، متاحة مباشرة عبر قناة تايم سبورت المفتوحة، ومن هنا تجدون معلومات وتردد قناة time sports المفتوحة.

هذا وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة مصر وأوغندا مباشر اليوم، على قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، المعلق المصري علي محمد علي.

سيقود مباراة مصر واوغندا اليوم، الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي، كما تما الإعلان عن ذلك من طرف لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “الكاف”.