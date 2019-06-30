bein live : يلا شوت الجديد yalla shoot مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot...

bein live يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر يلا شوت حصري Yalla shoot، بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩: أعزائي مشاهدينا من جميع أنحاء العالم والمتابعين لبطولة الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٩ نحن على موعد اليوم الأحد الموافق ٣٠/٦/٢٠١٩ مع مباراة جديد من مباريات المجموعة الأولى من البطولة، والتي تقرر أن تكون بين كلا من منتخب الفراعنة المنتخب المصري، ومنتخب أوغندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة فقد خاض كلا من مصر واوغندا مبارتين سابقتين.

مباراة مصر واوغندا بث مباشر

وإستطاع الفراعنة تحقيق الفوز في كلتاهما ليتصدر المنتخب المصري بعدها المجموعة برصيد 6 نقاط ، أما المنتخب الأوغندي فقد فاز في مباراة وتعادل في مباراة أخرى ليصبح بذلك في المركز الثاني من المجموعة برصيد ٦ نقاط، لذلك من المتوقع أن نشهد مباراة قوية وشرسة بين كلا الفريقين سواء للحفاظ على صدارة المجموعة أو الوصول إليها.

موعد مباراة مصر واوغندا اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب مصر ضد فريق منتخب اوغندا اليوم الأحد الموافق الثلاثون من يونيو من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الامم الافريقية ٢٠١٩ .

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك لأن مصر هي الدولة المنظمة البطولة ، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 1 hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب المصري، وفريق منتخب اوغندا على الهواء مباشرة لجميع المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع.

مشاهدة مباراة مصر واوغندا