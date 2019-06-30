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مباراة الهلال والشرطة القضارف اليوم الاحد 30-6-2019 في الدوري السوداني – الزعيم يسعى للعودة

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يحل نادي الشرطة القضارف السوداني الأول لكرة القدم، ضيفاً على حساب نظيره نادي الهلال السوداني الأول لكرة القدم، في واحدة من أقوى مباريات الجولة الخامسة من مباريات الحسم في الدوري السوداني في الموسم الكروي الحالي، وذلك على ملعب الهلال في منطقة أم درمان، وتعد المواجهة هامة بشكل كبير لنادي الهلال بطل الدوري السوداني في الموسم الماضي.

ويدخل نادي الشرطة القضارف السوداني الأول لكرة القدم، بحثاً عن استغلال حالة الصحوة الأخيرة للفريق وتحقيق الفوز على نظيره نادي الهلال السوداني وزيادة أوجاع بطل الدوري السوداني في الجولة الحالية، حيث يأمل الشرطة في تحقيق مفاجأة مدوية من خلال الفوز على الهلال.

بينما يسعى نادي الهلال السوداني إلى مواصلة سلسلة انتصاراته في الموسم الكروي الحالي، بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفه على نادي هلال الأبيض، حيث يسعى لاقتناص صدارة مرحلة الحسم من نظيره نادي المريخ السوداني.

مباراة الهلال والشرطة القضارف اليوم الاحد 30-6-2019 في الدوري السوداني

مباراة الهلال والشرطة القضارف اليوم الاحد 30-6-2019 في الدوري السوداني

ويحتل نادي الهلال المركز الثاني في مرحلة الحسم في الدوري السوداني برصيد 10 نقاط، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

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