إيفانيسيفيتش لمساعدة ديوكوفيتش على الاحتفاظ بلقب بطولة ويمبلدون

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أعلن نجم كرة القدم الكرواتي السابق غوران ايفانيسيفيتش بان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا طلب منه مساعدته على الاحتفاظ بلقبه بطلا لويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام التي تنطلق الاثنين.

ونقل موقع "سبورتكلوب" الكرواتي الرسمي عن ايفانيسيفيتش الفائز ببطولة ويمبلدون عام 2001 قوله "كان الأمر غير متوقع. لقد اتصل بي قبل بضعة أيام، وقد تفاجأت بعض الشيء. كان "نولي" يريدني ان آتي في وقت أبكر لكن ارتباطا خارجيا حال دون تواجدي معه".

Advertisements

واضاف "وصلت صباح اليوم (الأحد) لمتابعة تدريبه اللأول الذي جرى بطريقة جيدة. لسوء الحظ لا استطيع المكوث معه الا في الاسبوع الأول نظرا لارتباط آخر لي. آمل ان تستمر شراكتنا بعد ذلك".

وسبق لايفانيسيفيتش ان اشرف على تدريب مواطنه مارين تشيليتش والكندي ميلوش راونيتش وقد اعتبر بان طلب ديوكوفيتش هو بـ "مثابة اعتراف بي كمدرب".

ويستهل ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه في البطولة الإنكليزية الاثنين بمواجهة الألماني فيليب كولشرايبر.